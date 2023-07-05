Угроза теракта на Запорожской АЭС: Маляр рассказала о коварных планах россиян

Российские оккупанты угрожают взорвать Запорожскую АЭС и переложить ответственность на Украину - таким образом они пытаются использовать эту ситуацию в военных целях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

“Зачем Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории? Чтобы переломить ход войны в свою пользу. Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей. Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и соблюдать их рекомендации”, — подчеркнула Анна Маляр.

Также она добавила, что с целью минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах – Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина и Николаевщина – уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

Напомним, что Зеленский обратился к украинцам по поводу возможного теракта на ЗАЭС.

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