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Угроза теракта на Запорожской АЭС постепенно спадает — Буданов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Угроза теракта на Запорожской АЭС постепенно спадает — Буданов

оккупанты на ЗАЭС. Фото иллюстративное / Фото: Энергоатом

Глава ГУР Украины Буданов сообщил о снижении опасности искусственной катастрофы на ЗАЭС

Угроза российского теракта на Запорожской атомной станции постепенно уменьшается.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы понемногу спадает", – сказал он.

По словам Буданова, Украина совершает некоторые "публичные и непубличные действия в этой сфере". О каких именно шагах идет речь и какие факты свидетельствуют об уменьшении риска катастрофы на ЗАЭС, руководитель разведки не уточнил.

Напомним, ВСУ 4 июля официально сообщили о возможной подготовке провокации на территории Запорожской АЭС. Однако минувшая ночь прошла спокойно.

5 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне, скорее всего не отказались от своих коварных планов по ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
256
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