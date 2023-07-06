Угроза теракта на Запорожской АЭС постепенно спадает — Буданов

Глава ГУР Украины Буданов сообщил о снижении опасности искусственной катастрофы на ЗАЭС

Угроза российского теракта на Запорожской атомной станции постепенно уменьшается.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы понемногу спадает", – сказал он.

По словам Буданова, Украина совершает некоторые "публичные и непубличные действия в этой сфере". О каких именно шагах идет речь и какие факты свидетельствуют об уменьшении риска катастрофы на ЗАЭС, руководитель разведки не уточнил.

Напомним, ВСУ 4 июля официально сообщили о возможной подготовке провокации на территории Запорожской АЭС. Однако минувшая ночь прошла спокойно.

5 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне, скорее всего не отказались от своих коварных планов по ЗАЭС.

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