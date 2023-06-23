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Угроза теракта на Запорожской АЭС: Совбез ООН срочно собирается на заседание

Угроза теракта на Запорожской АЭС: Совбез ООН срочно собирается на заседание

ВС РФ заминировали Запорожскую АЭС / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Данные спецслужб указывают на то, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной станции с выбросом радиации.

Сегодня, 23 июня, состоится очередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Речь идет об угрозе теракта на Запорожской АЭС и последствиях подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Укринформ".

Инициировали заседания Соединенные Штаты Америки и Албания. Планируется, что от ООН выступит заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "поддержанием мира и безопасности Украины".

Что известно о ситуации на ЗАЭС

22 июня глава Запорожской ОВА Юрий Малашко высказался о ситуации на ЗАЭС, отметив, что военные ВС РФ хранят там тяжелое вооружение и периодически повреждают высоковольтные линии.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты заложили взрывчатку в пруд-охладитель Запорожской атомной станции.

"Если они выведут его из строя путем подрыва, то большая вероятность, что будут значительные проблемы", — предупредил Буданов.

По словам Владимира Зеленского, ВС РФ уже подготовили все необходимое для террористического акта. Президент отметил, что в случае крушения зона радиоактивного поражения будет определена направлением ветра.

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По данным Международного агентства по атомной энергетике от 21 июня, охлаждение ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС происходит за счет нескольких источников. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, большой пруд-охладитель, малые брызгальные бассейны и сливной канал имеют запас воды на несколько месяцев.

В МАГАТЭ отметили, что в настоящее время ЗАЭС зависит от одной линии электропередачи на 750 кВ. Оставшаяся последняя линия на 330 кВ была отключена почти четыре месяца назад.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", — заявил Гросси.

По мнению сотрудников Запорожской АЭС, катастрофа на станции может задеть тысячи квадратных километров и разорить большую часть Европы, России и Средиземноморья.

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