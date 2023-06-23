Угроза теракта на Запорожской АЭС: Совбез ООН срочно собирается на заседание

Данные спецслужб указывают на то, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной станции с выбросом радиации.

Сегодня, 23 июня, состоится очередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Речь идет об угрозе теракта на Запорожской АЭС и последствиях подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Укринформ".

Инициировали заседания Соединенные Штаты Америки и Албания. Планируется, что от ООН выступит заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "поддержанием мира и безопасности Украины".

Что известно о ситуации на ЗАЭС

22 июня глава Запорожской ОВА Юрий Малашко высказался о ситуации на ЗАЭС, отметив, что военные ВС РФ хранят там тяжелое вооружение и периодически повреждают высоковольтные линии.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты заложили взрывчатку в пруд-охладитель Запорожской атомной станции.

"Если они выведут его из строя путем подрыва, то большая вероятность, что будут значительные проблемы", — предупредил Буданов.

По словам Владимира Зеленского, ВС РФ уже подготовили все необходимое для террористического акта. Президент отметил, что в случае крушения зона радиоактивного поражения будет определена направлением ветра.

По данным Международного агентства по атомной энергетике от 21 июня, охлаждение ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС происходит за счет нескольких источников. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, большой пруд-охладитель, малые брызгальные бассейны и сливной канал имеют запас воды на несколько месяцев.

В МАГАТЭ отметили, что в настоящее время ЗАЭС зависит от одной линии электропередачи на 750 кВ. Оставшаяся последняя линия на 330 кВ была отключена почти четыре месяца назад.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", — заявил Гросси.

По мнению сотрудников Запорожской АЭС, катастрофа на станции может задеть тысячи квадратных километров и разорить большую часть Европы, России и Средиземноморья.