Угроза теракта на Запорожской АЭС: в ГУР назвали возможные сценарии катастрофы

Многое зависит от МАГАТЭ, его руководства и международного сообщества.

Подрыв Запорожской АЭС может оказаться спланированной акцией или инцидентом, который приведет к аварии.

Такое мнение высказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

В ГУР отмечают, что вся территория атомной электростанции должна быть демилитаризована. Оттуда должны быть выведены все военные подразделения, вооружение, боевая техника.

"Вы видите, что произошло в Каховке. У нас есть информация – то, что говорил наш руководитель – о минировании, о пребывании там военных подразделений. И ситуация может быть разного рода", — рассказал Скибицкий.

По его словам, многое зависит от МАГАТИ и его руководства и международного сообщества.

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"Если международное сообщество будет оказывать давление на Кремль для того, чтобы выполнить, прежде всего, базовые условия и обеспечить безопасность не просто ядерного объекта, а обеспечить безопасность всего региона, где расположена электростанция", — добавили в ГУР.

Напомним, днем 22 июня украинский президент со ссылкой на разведку и СБУ сообщил, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС .

На фоне заявлений об угрозе совершения теракта оккупантами на Запорожской АЭС, МВД подготовили ряд советов , которые нужно делать в случае радиационной угрозы.