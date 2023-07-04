Угроза теракта на Запорожской АЭС: в СНБО дали советы украинцам

Российские террористы могут готовить очередной теракт на Запорожской АЭС. В СНБО призывают людей не паниковать и доверять официальным источникам информации.

Об этом 4 июля в эфире телемарафона сказал исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

Он призвал украинцев не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

"Украинцам нужно быть бдительными... Не паниковать и внимательно слушать официальные источники, смотреть официальные каналы... Мы двигаемся к победе, чтобы не сделал враг", - подчеркнул Шаповалов.

Угроза теракта на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины официально сообщают о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.