Угроза теракта на Запорожской ЭАС: почему оккупанты разместили взрывчатку на крыше

Эксперты-ядерщики сомневаются, что взрывчатка на крыше станции может повлечь за собой большую катастрофу.

Российские войска могли разместить взрывчатку на внешней кровле энергоблоков Запорожской АЭС для имитации обстрела якобы со стороны украинских войск.

Такое мнение высказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки, что российские войска разместили на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

Кларк считает, что эти взрывные устройства могут помочь России устроить на атомной электростанции операцию "под фальшивым флагом".

"Каждый, кто пытается взорвать реактор, взорвет его снизу, но если вы взорвете что-то сверху, это почти наверняка должно выглядеть так, будто это артиллерийский обстрел (со стороны Украины – ред.)", – рассказал военный аналитик.

Он считает, что такие действия России по поводу электростанции подчеркнут ее отчаяние.

"Это то, что сделают захватчики, если они в отчаянии. Это тактика выжженной земли, и россияне преданы тактике выжженной земли, они делают это всюду в мире, где они действуют", – сказал Кларк.

В то же время издание отметило – эксперты-ядерщики сомневаются, что упомянутые взрывные устройства могут привести к большой катастрофе на ЗАЭС из-за их размера и расположения.

Что известно об угрозе теракта на ЗАЭС

По данным украинской разведки, российские войска подготовили все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС. Оккупанты несколько дней назад начали покидать станцию и дали указания до 5 июля эвакуироваться ее работникам.

Отметим, что украинские партизаны 4 июля сняли на фото в оккупированных Энергодаре и Мариуполе автомобили-мониторинговые станции измерения радиации.

В тот же день в России начали активно разгонять информацию о якобы запланированной Украиной атаке на ЗАЭС. В частности, в "Росатоме" утверждали, что Украина в ночь на 5 июля "собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Вечером 4 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценивал угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50.

Отметим, что по состоянию на 5 июля радиационный фон в Украине находится в норме. А уровень воды в пруде-охладителе ЗАЭС – стабилен.

Читайте также: