Угроза ударных БпЛА: в ряде областей объявили воздушную тревогу (карта)

Об угрозе сообщили на Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградской области.

По Украине ширится воздушная тревога вечером 28 марта из-за российских ударных БпЛА по нескольким направлениям сразу.

Воздушные силы ВСУ сообщили об этом в Telegram.

В Киевской области ПВО работает по беспилотникам, сообщили в ОВА.

Также "Шахеды" двигаются по Днепропетровщине в северо-западном направлении.

Украиной распространяется тревога

В Кировоградской области также сообщили об угрозе ударных БпЛА.

Ударный БпЛА летит и в направлении Черкасс с юга.

Предварительная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 28 марта в 18.30. Тогда была угроза ракетной атаки РФ.

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