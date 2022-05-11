Угроза внутренней дестабилизации: Зеленский объяснил, почему РФ напала на Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия напала на Украину не из-за угрозы со стороны НАТО, а из-за опасений по поводу внутренней дестабилизации.

Глава государства убежден, что сильная Украина представляет угрозу для кремлевского режима.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции.

"Они не считают нас государством, не считают нас народом. Они хотят иметь 100-процентное влияние", — отметил он.

Зеленский признал, что влияние РФ и ее агентов ощущалось едва ли не во всех государственных структурах: правоохранительных органах, ВСУ, Министерстве обороны, парламенте. По его словам, Путин и его соратники больше всего боятся дестабилизации внутри своей страны.

"Они могут увидеть, как развивается наше государство. И не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы живем лучше, чем люди в России. Потому что это отразится на дестабилизации внутри РФ, — считает Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предложил создать именную государственную стипендию имени Леонида Кравчука.

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