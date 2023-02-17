Угроза воздушного наступления России: эксперт назвал серьезную проблему авиации оккупантов

Боевые самолеты России в случае массированной воздушной атаки по Украине будут уязвимы для противовоздушной обороны ВСУ, поскольку у оккупантов осталось мало дальнобойных ракет класса воздуха-земля.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"У российских оккупантов есть авиация. Они понесли в 2022 году серьезные потери, но у них остался потенциал, они могут его использовать. У границы с Украиной всегда много было истребителей, штурмовых бомбардировщиков, ударных вертолетов и т.д.", — сказал он.

Эксперт отметил, что оккупанты во время ракетных ударов по Украине с самолетов начали использовать ракеты Х-59 поштучно, а не массово.

"Им не хватает. У них большие проблемы сегодня с таким оружием класса воздух-поверхность большого радиуса действия. Х-59 – основная "рабочая" ракета для нанесения ударов по поверхности российской авиацией. Для того чтобы обеспечить большой авиационный удар по территории Украины за счет компоненты, которая есть у наших границ, им нужно сотни этих ракет. А их нет", – объяснил Коваленко.

В то же время россияне, по его словам, будут использовать огромное количество авиабомб — ОФАБ-250, ОФАБ-500 и другие.

"Но это авиабомбы, чтобы осуществлять ковровую бомбардировку городов и позиций. Надо заходить на эти позиции, находиться над этим объектом. Это значит, что ты находишься в радиусе поражения противовоздушной обороны. Такая же ситуация и с ракетами малого радиуса действия. Они могут использовать ракеты Х-25 малого радиуса действия, до 10 км. И фактически ты снова оказываешься в зоне действия ПВО или расчетов ПЗРК Вооруженных сил Украины", — отметил эксперт.

Напомним, ряд западных СМИ и экспертов сообщили, что РФ накапливает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы и готовит воздушную атаку.

По оценкам разведки Великобритании, воздушно-космические силы России, вероятно, сохранили по всей РФ практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения. Однако в разведке считают воздушную атаку РФ маловероятной.

Народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский считает, что оккупанты попытаются нанести авиаудары по украинским системам ПВО и полевым составам.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может изменить тактику в войне уже в ближайшие недели и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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