Угроза воздушной атаки России: эксперт рассказал, сколько самолетов могут поднять в небо оккупанты

Россия в случае массированного авиаудара по Украине сможет одновременно поднять в небо не более 200 самолетов, причем половина из них будет уничтожена силами украинской противовоздушной обороны.

Такое мнение высказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эксклюзивном интервью ТСН.ua, оценивая угрозу воздушной атаки РФ.

"Самолеты и вертолеты боятся приближаться к зоне боевых действий, а тем более — входить в зону ответственности наших ПВО. Зона боевых действий настолько насыщена переносными зенитно-ракетными комплексами, что как только начинаются какие-то налеты — у нас сразу 1-2 самолета в день, 1-2 вертолета", — заявил он.

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Ягун также отметил, что у Москвы нет возможности поднять одновременно огромное количество авиации:

"Они могут одновременно поднять всех типов самолетов не более 200. Но я гарантирую, что из тех 200 самолетов 100 просто не вернется на базу... Их можно еще прикрывать каким-то количеством вертолетов, но часть из них не вернется и будет уничтожена. Восстановить в ближайшие десятилетия это просто будет невозможно".

Генерал СБУ добавил, что украинская ПВО сегодня "совершенно иная, чем была 24 февраля прошлого года", поэтому авиацию оккупантов ожидает "досадное самоубийство".

Напомним, ряд западных СМИ и экспертов сообщили, что РФ накапливает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы и готовит воздушную атаку.

По оценкам разведки Великобритании, воздушно-космические силы России, вероятно, сохранили по всей РФ практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения. Однако в разведке считают воздушную атаку РФ маловероятной.

В украинской разведке считают, что РФ может использовать авиацию для поддержки наступления на востоке Украины. По оценкам ГУР Минобороны, оккупанты собрали на территории РФ в 200 км от украинской границы 450 самолетов и 300 вертолетов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери вражеской авиации с начала полномасштабного вторжения России составляют 299 самолетов и 287 вертолетов.

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