"Угроза все-таки сохраняется": в ГУР рассказали о количестве российских солдат в Беларуси

На территории Беларуси находятся около девяти тысяч российских военнослужащих. В настоящее время в стране-союзнице России нет признаков формирования мощной наступательной группировки армии оккупантов или сводных войск. Впрочем, угроза нового удара с севера сохраняется.

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Он отметил, что "угроза все-таки сохраняется", но у этих войск "недостаточно вооружения".

"На сегодняшний день мы не отмечаем там создания мощной наступательной группировки, которая была развернута на территории Беларуси в течение января-февраля", — подчеркнул разведчик.

По его словам, первая танковая армия вооруженных сил РФ провела боевую подготовку, проходит боевое слаживание подразделений оккупантов. По словам представителя ГУР, ожидается дальнейшая активизация боевой подготовки в Беларуси.

"РФ сейчас активно снимает со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания вооружение, военную технику именно для того, чтобы восполнить те потери, которые враг понес на нашей территории, ну и соответственно укомплектовать те соединения и части, которые создаются по мобилизации", — объяснил Скибицкий.

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что не нужно пренебрегать Белорусским направлением. По его словам, группировка россиян наращивается в Беларуси с целью учений — для подготовки личного состава, который все равно будет перемолот в Украине.

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