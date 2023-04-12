Угроза вступления Беларуси в войну: оппозиционер описал настроения в обществе и армии

Вячорка утверждает, что белорусские военные не способны и не хотят воевать против Украины.

Вероятность вступления Беларуси в войну против Украины уменьшилась, о чем свидетельствует соответствующий в обществе консенсус и уменьшение количества совместных с россиянами военных учений.

Об этом советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал в интервью Radio NV.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину был хаос и белорусские военные не очень понимали, что происходит. Тогда, по мнению Вячорки, было возможно введение белорусских войск в Украину.

Также читайте Зачем России создавать совместную группировку войск с Беларусью: эксперт раскрыл коварный план Путина

"Сейчас в обществе такой крепкий консенсус по поводу неучастия Беларуси в войне, что сейчас даже если будет приказ, то никто его не будет выполнять. Я сейчас оптимистичнее смотрю на все эти дела", – сказал оппозиционер.

Он также обратил внимание на то, что белорусские военные в шоке от планов России разместить ядерное оружие на территории РБ.

"Сейчас стало меньше общих учений с россиянами. Белорусские войска проводят свои учения, а российские мобилизованные в отдельных казармах держатся. И это тоже хороший признак неучастия (Беларуси в войне – ред.)", – привел аргументы советник Тихановской.

Он заверил, что белорусская армия "точно не способна воевать" против Украины: войско не готово и не хочет. По словам Вячорки, среди военных царят достаточно пробелорусские настроения и нет желания воевать за Россию.

Напомним, 7 апреля в Беларуси в очередной раз продлили совместные с Россией военные учения на своих полигонах: будут продолжаться до 17 апреля. Отметим, что эти учения непрерывно продолжаются еще с 29 апреля 2022 года.

Как сообщил 8 апреля командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, ситуация в Северной операционной зоне – стабильная и контролируемая. Украинские военные продолжают укреплять оборонные рубежи и позиции на границе с Беларусью и Россией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.