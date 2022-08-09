Угроза вторжения из Беларуси: на Волыни предупредили о минировании приграничных территорий

Граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, призывают быть осторожными, когда будут посещать лесные массивы, выезжать на обочины дорог и т.д.

Из-за угрозы вторжения с территории Беларуси совершено минирование приграничных территорий Волыни.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала 100-й отдельной бригады ТРО Волыни.

Поэтому граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, призывают быть осторожными, когда будут посещать лесные массивы, выезжать на обочины дорог и т.д.

"Соответствующими подразделениями нашей бригады был осуществлен комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории РБ. Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!". Командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, угроза вторжения белорусской армии в Украину сейчас минимальна. Хотя такая угроза будет существовать до конца войны. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко. Что касается ракетных ударов, авиационных и сухопутных, то риск очень велик, подчеркнул эксперт. "Действительно, Российская Федерация будет и в дальнейшем использовать воздушное пространство и территорию Беларуси для того, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины, а также не исключено, что целью будет и столица – Киев", — подытожил Коваленко.

Обучение в школах в 50 км от границ с Беларусью может быть только онлайн

Читайте также: