Угроза вторжения Лукашенко растет: появилось видео, как в Беларусь с Дальнего Востока завозят боеприпасы

Вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к военным эшелонам, направляющимся в Беларусь.

В Сети появилось видео, свидетельствующее, что Российская Федерация завозит в Беларусь боеприпасы с Дальнего Востока. Использует для перевозки оружия железную дорогу.

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн, отслеживающая передвижение военной техники в Белоруссии, со ссылкой на Live.Сообщество.

На кадрах видны маршруты перевозки боеприпасов с железнодорожной станции "Кнорринг" (Приморский край, РФ) в Нижегородскую область России, а затем — в Беларусь.

Отмечается, что 26 сентября с железнодорожной станции "Кнорринг" была отправлена одна из групп вагонов в количестве 10 единиц с отметкой ВМ — взрывчатые материалы. Эшелон прибыл на русскую железнодорожную станцию "Ильино". Оттуда вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к военным эшелонам, назначенным в Беларусь. А 17 октября на железнодорожную станцию "Полонка" Барановичского района из России прибыл военный эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами.

Угроза наступления Беларуси растет

20 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что угроза наступления оккупационных войск на Украину со стороны Беларуси растет, однако речь не идет о нападении на Киев. Речь идет о мероприятии белорусско-украинской границы. Он также проинформировал, что в РБ продолжается развертывание авиационных подразделений, подразделений других родов войск, вооруженных сил РФ на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры.

На сегодняшний день в Беларуси находятся 10 тыс. российских мобилизованных, прибывших туда в рамках развертывания региональной группировки войск. Они могут пойти в повторное наступление на Украину весной, считает помощник командующего Объединенных сил ВСУ Евгений Силкин.

Белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки американской компании, которые на белорусской авиабазе "Зябровка" за последние два месяца опрокинули дополнительную военную технику. Кроме того, в Беларуси 20 октября зафиксировали перемещение ЗРК С-300.

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