Угроза введения белорусских войск в Украину: что известно о возможном нападении Лукашенко (фото)

Лукашенко хочет прийти на помощь "старшему брату", но белорусские военные бунтуют.

Россия начала полномасштабную войну против Украины ранним утром 24 февраля. Сразу же были слышны взрывы в крупных городах Украины — российские оккупанты, при поддержке Беларуси, во главе с Путиным начали наносить ракетные обстрелы по нескольким военным объектам в Киеве, Харькове и Днепре.

В настоящее время захватчики готовят по жилым районам украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Значительная часть нападений совершается с территории Беларуси.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко никогда не скрывал своей ностальгии по советской эпохе, неоднократно угрожал Украине войной, открыто поддерживает Путина, а на последней встрече со "старшим братом" заявил, что, мол, "Украина готовила нападение на Беларусь и Россию" и даже обещал показать какую-то карту. Но это были только слова, потому что он так ничего и не продемонстрировал.

Однако реальная угроза возможного нападения со стороны наших северных соседей сохраняется и в последние дни ситуация начала обостряться. Вечером 19 марта подтвердилась информация, что российские войска подходят к белорусской границе и якобы попытаются перейти границу с Украиной. Пока, к счастью, этого не произошло.

В то же время сигналом, что, вероятно, Беларусь готовится к войне, может быть то, что за день до нападения, 23 февраля, Россия эвакуировала своих дипломатов из Украины, аналогично поступила накануне, 19 марта, и Беларусь.

Какая сейчас ситуация на украинских направлениях и решится ли Беларусь открыто напасть на Украину вслед за Путиным, выяснял ТСН.ua.

Какая ситуация на украинских направлениях и что говорит украинская власть

Не секрет, что сообщником Путина в войне против Украины Лукашенко, который превратил Беларусь в плацдарм для агрессивной войны РФ против Украины. Так, Беларусь предоставляет захватчикам, теряющим боеспособность, горюче-смазочные материалы, железнодорожную инфраструктуру, аэродромную сеть.

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Если раньше в украинских силовых структурах заявляли об отсутствии информации о переходе границы белорусскими войсками, то сейчас, как сообщает УП со ссылкой на данные разведки, есть ожидания, что в ближайшие дни Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

В частности, 20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что уже зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Напасть Беларусь может на волынском направлении, где силы обороны Украины уже подготовились для достойного отпора.

"Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", — заявили в Генштабе.

В свою очередь советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона отметил, что сейчас трудно сказать, какое решение примет Лукашенко под давлением Путина:

"Пока в принципе все указывает на то, что теоретически мы видим только преимущественно российские войска. Но какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, пока говорить сложно".

Кроме того, в одном из последних телеэфиров Денисенко выражал сомнение, что белорусские войска все же решатся зайти на территорию Украины.

А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что "Лукашенко в руках у Путина", который его шантажирует. Лукашенко же, по словам Данилова, "как может маневрирует в этом вопросе".

Секретарь СНБО призывает белорусских военных не участвовать в войне против Украины, если они не хотят вернуться домой грузом 200: "Если кто-то из белорусских солдат желает быть грузом 200, то мы очень быстро все это оформим".

Лукашенко стягивает войска и объявил призыв военных запаса

Как говорится в сообщении проекта MotolkoHelp, 20 марта вблизи понтонного моста через Припять (недалеко от Петрикова Гомельской области) замечены танки Т-72 и инженерная машина. Вся техника двигается в направлении Мазыря (Гомельская область), граничащего с Украиной.

13:30 (Minsk time)

T-72 танки и инженерные автомобили были введены в сторону pontoon bridge находящийся в Припьят (не было от Петрикау, Гомель регион).

Все автомобили движутся к Массиру (Gomel region). pic.twitter.com/vAAvioMOZx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 20 марта 2022

Также на днях в Беларуси на железнодорожной станции Озерище возле Минска заметили поезд с военной техникой: БМП-2, БМР-1К (предназначен для разведки на поле боя), бронированной разведывательной машиной Кайман и БМП-1КШ.

А на трассе из Минска в направлении Гомеля заметили грузовики, каждый из которых вез по две ракеты для российских комплексов Искандер. Также в Гомеле поездом перевозили российские РСЗО Град и артиллерийскую установку калибра 120 мм Нона-К в направлении станции Гомель-Северный.

16:05 (Minsk time)

Trucks with missiles для “Iskander” systems были spotted поблизости Gomel, moving вдоль M5 highway. Все из семи дорожек транспортных средств двух shells. pic.twitter.com/twcPAoqE17 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 15 марта 2022

Трейлер с промышленной техникой был сеянный в Гомеле, ведя к горнице "Gomel-North".

Это известно, что “Grad” MLRS, KamAZ транспортные средства разрабатываются с KMU-10K cranes, и в 120-мм артиллерийском gun 2B16 “Nona-K” являются транспортируемыми на платформах. pic.twitter.com/StyXhDBSAA — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 15 марта 2022

Также в Гомельской области на шоссе заметили две фуры с ракетами для российской ЗРК С-400.

Две автомобили с “V” показателями были положены этой гранью (15.03) вблизи Petrykau (Гомельская область), движущейся по M-10 подряд.

Loader and a cargo vehicle with missiles for S-400 missile system были moving towards Kalinkavichy. pic.twitter.com/6UKnciDcIK — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 15 марта 2022

А в Петрике через реку Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в граничащий с Украиной Лельчицкий район.

Кроме того, поскольку россияне терпят огромные неудачи в Украине, чтобы хоть как-то восполнить потери, оккупанты перебросили в Беларусь отдельные военные подразделения с Дальнего Востока. В Генеральном штабе ВСУ говорят, что речь идет об отдельных подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригаде морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).

Тем не менее через несколько недель в Беларуси начнется традиционный регулярный призыв. 24 февраля, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину, Лукашенко объявил призыв на службу офицеров запаса. По указу белорусского диктатора, будет призвано 150 мужчин в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих военное звание офицера и зачисленные в запас.

В то же время белорусский оппозиционер Францишик Вячорка убеждает, что в Беларуси матери солдат очень активно призывают своих сыновей не участвовать в войне. А их восстания, говорит Вячорка, очень боится Лукашенко.

"Нужен ли Лукашенко этот призыв? Он (призыв. — ред.) не нужен. Сейчас Лукашенко очень боится мам этих солдат, сейчас появился такой "Союз матерей", которые борются против втягивания Беларуси в эту войну", — сказал оппозиционер в эфире всеукраинского телемарафона

Что говорят сами белорусские военные

Формально армия Белоруссии насчитывает до 45 тысяч военных. Но, какая часть из них готова к боевым действиям, вызывает вопросы.

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Как рассказал находящийся в изгнании белорусский оппозиционер Францишик Вячорка, сейчас на границе расположено около 5 тактических бригад. В то же время, по его словам, говорить о том, что происходит общая мобилизация или подготовка к наступлению на Украину, не правильно, потому что это не так.

"Вы уже видели на прошлой неделе было несколько демаршей со стороны белорусских ВС. Мы также контактируем со многими офицерами, которые пересекли границу с ЕС, потому что отказались выполнять приказы. Если бы войско могло и хотело бы участвовать в провокации против Украины, это произошло бы две недели назад Путин давит, чтобы белорусские войска присоединились, вместе с тем заставить будет очень сложно, потому что настроение не воевать Беларусь это не Россия — нельзя знать ни одного адекватного человека, чиновника, политика, которые бы поддерживали эту войну, и хотели бы, чтобы Беларусь принимала в этом участие. Возможно, кроме Лукашенко. Но еще раз подчеркну — адекватного", — сказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Францишик Вячорка в эфире всеукраинского телемарафона.

Так, белорусские военные, видящие отпор военных ВСУ, уже бунтуют против войны с Украиной. Не хотят участвовать в зверствах военные, в частности, и офицеры в отдельных частях, которые дислоцируются в Бресте. Также все чаще офицеры МВД начали уезжать из Беларуси с семьями.

Как говорится на одном из оппозиционных сайтов Беларуси, большинство рядового состава вооруженных сил РБ "не участвует в наземных боевых действиях против Украины". Согласно сообщению, высокопоставленные офицеры сообщают Генштабу, если белорусские войска войдут в Украину, "жизнь офицеров будут в большой опасности, потому что солдаты ополчатся против них".

В то же время, чтобы подавить протесты в армии, по данным Центра стратегических коммуникаций и информации безопасности, командование начало назначать российских офицеров на руководящие должности.

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