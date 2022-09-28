Угроза возросла: в разведке США оценили, может ли РФ в ближайшее время нанести ядерный удар по Украине

Официальные лица США считают, что вероятность применения главой Кремля Владимиром Путиным тактического ядерного оружия по Украине является самой высокой с 24 февраля, но все еще маловероятной.

Согласно многим источникам, угроза ядерного удара, безусловно, возросла по сравнению с предыдущим годом, но нет никаких признаков того, что Россия планирует ее использование в ближайшее время.

Об этом сообщили CNN многочисленные чиновники, знакомые с последними данными разведки.

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Как пишет западное СМИ, разведывательное сообщество внимательно следит за любыми признаками того, что расчеты Путина изменились после того, как на прошлой неделе многие восприняли шантаж российского диктатора как эскалацию своих прошлых угроз.

Кроме того, отмечается, что в последние месяцы США тайно предупреждали Россию "не идти на столь катастрофический шаг".

Как сообщил источник, знакомый с разведкой, "общая оценка вероятности применения ядерного оружия РФ не изменилась". Издание со ссылкой на чиновников по обороне США уверяет, что сейчас не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие.

Напомним, Российская Федерация может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, в армии Путина есть до 5 тысяч тактических ядерных зарядов, на боевом дежурстве – 2,5 тысячи.

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