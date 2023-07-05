Угроза взрыва на Запорожской АЭС: что делать с животными и как их отмыть от радиации

В Минздраве отмечают, что животным тоже нужно принимать йодид калия. Но в строгой дозировке.

Если российские оккупанты отважатся взорвать Запорожскую АЭС, людям, которые в этот момент находятся на улице с животными, как можно быстрее перейти в здание. Уже в ней нужно плотно закрыть окна и двери.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отмечается, в Минздраве предоставили перечень необходимых действий, которые следует предпринять в случае радиационной аварии.

Что нужно сделать:

Помойте или обработайте своего домашнего питомца водой, если есть возможность – используйте мыло или шампунь.

Если нет доступа к воде – протрите животное влажными салфетками.

В случае порезов или царапин у животного закройте их, чтобы во время мытья предотвратить попадание радиоактивного материала в рану.

Держите животное подальше от окон, дверей и щелей.

Корм и воду для домашних животных следует хранить в герметичных контейнерах или бутылках. Перед открыванием контейнер/бутылку необходимо протирать влажными салфетками или мокрым полотенцем. Так же промойте водой или влажными салфетками посуду и коврики для животных.

Ожидайте дальнейшие инструкции от власти. При соответствующей рекомендации – проведите животному йодную профилактику.

В то же время животным нужно дать йодид калия. Но делать это тоже нужно осторожно.

Дозировка калия йодид для животных:

Кошкам и собакам весом до 10 кг – 50 мг.

Собакам весом 10-30 кг – до 85 мг.

Собакам весом более 30 кг – до 125 мг.

”В случае эвакуации, двигайтесь с животным быстро, но не бегите, чтобы дополнительно не поднимать радиоактивную пыль. Для эвакуации маленьких животных используйте особые переноски. По возможности покрывайте их плотной тканью. По прибытии в пункт эвакуации снимите ткань с переноски и обработайте животное влажными салфетками”, — отметили в Минздраве.

Представляем, что в России начали формировать новые воинские части.

Читайте также: