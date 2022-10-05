Угроза ядерного удара России по Украине: отдаст ли Путин приказ и что будет потом

Президент России Владимир Путин продолжает шантажировать Украину и ее союзников ядерным оружием. Однако подготовка ядерного удара сложна и многоэтапна, и вряд ли ее удастся скрыть от западных разведок. Эксперты спорят, решится ли Кремль отдать такой приказ.

ТСН.ua разбирался, есть ли признаки подготовки Россией к использованию ядерного оружия и какова соответствующая процедура.

Основания для ядерного удара

Президент РФ Владимир Путин еще летом 2020 подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе перечислены четыре основания для применения ядерного оружия. В частности, это:

а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников;

б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) его союзникам;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, выведение из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование страны.

Решение о применении ядерного оружия, согласно указу, должно быть принято президентом РФ. Минобороны России через генеральный штаб "осуществляет непосредственное планирование и проведение мероприятий организационного и военного характера в области ядерного сдерживания".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины после их закрепления в конституции России.

Если Путин отдаст приказ

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что Владимир Путин не сможет устроить ядерный удар внезапно, чтобы об этом не узнали на Западе. По его словам, " как только в Кремле на совещании поднимут вопрос о применении ядерного оружия, западная разведка будет уже об этом знать".

Жданов также разъяснил процедуру отдачи и выполнения приказа о применении ядерного оружия:

"От отдачи приказа до применения может пройти от нескольких часов до нескольких суток. Это будет зависеть, во-первых, от того, какой вид вооружения будет выбран, и во-вторых — от технической готовности средств его применения. Например, все места хранения российского ядерного оружия находятся за Уралом, так что вопрос транспортировки будет основным, чтобы доставить этот заряд на место, где совместить средство применения и сам ядерный боезаряд.

Военный эксперт не исключил, что окружение Путина может испугаться и заблокировать его приказ. На вопрос, возможен ли такой сценарий, он ответил:

"Вполне возможно. Кстати, чем дальше развиваются события на фронте в нашу пользу, тем больше вероятность того, что эта команда может просто не дойти до исполнителя".

По мнению Жданова, угрозы Кремля применить ядерное оружие пока не следует воспринимать всерьез.

Пока не началось никаких практических шагов по применению ядерного оружия, это все выглядит как блеф и шантаж. Как только после заявлений о применении Путин начнет обсуждать это на совещаниях с силовиками, тогда мы можем воспринимать это как реальную угрозу. Пока это блеф и шантаж", — подчеркнул он.

Решится ли Кремль: мнения за и против

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшее время РФ не использует против Украины ядерное оружие.

"Могу сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", — заверил Буданов.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес оценивает вероятность применения ядерного оружия Путиным как очень маловероятное.

"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", — отметил Воллес, однако добавил, что Путин не действует рационально.

Бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус говорит, что реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения, нет.

"Если гипотетически представить, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и страны НАТО объединят усилия по уничтожению российской армии в Украине, а также каждого корабля ЧФ РФ в оккупированном Крыму и Черном море", — заявил генерал.

В свою очередь, российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что в Кремле уже приняли решение о применении ядерного оружия.

"Решение о применении тактического ядерного оружия принято. Вопрос во времени и месте", — утверждает Соловей.

Какие мишени может выбрать Россия

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) утверждают, что Путин может решиться на применение тактического ядерного оружия, если будет уверен, что НАТО и Запад ему не ответят.

"По нашим оценкам, у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия : нанесение ударов по ключевым украинским наземным линиям связи и командным центрам с целью парализовать наступательные операции и нанесение ударов по большим скоплениям украинских сил вблизи линии столкновения", — считают аналитики. .

Издание The Times со ссылкой на военные источники сообщило, что Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения с помощью ядерного испытания на границах Украины. По данным издания, для этого президент РФ направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".

Однако применение таких вооружений на поле боя связано с большим риском – в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной, пишет The Times.

Агентство Bloomberg отмечает, что маломощное тактическое ядерное оружие размещено примерно на более чем десяти складах по всей России и нужно время, чтобы доставить его к пусковым установкам.

"При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в другое место. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств", — сказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

Источник агентства, близкий к российскому минобороны, заявил, что если бы Путин решился на демонстрационный ядерный удар, то нанес бы его по военному объекту на территории Украины.

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