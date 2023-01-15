Угроза зимнего наступления: эксперт рассказал, где и когда ждать удара россиян

Российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление, не дожидаясь весны. На это указывает большое количество прошедших подготовку мобилизованных россиян и активность российской армии в Беларуси.

Такое мнение высказал президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины" Павел Жебривский в эфире "Апостроф TV

"Разные даты называются. Кто-то называет, что к годовщине широкомасштабного нападения московитов это произойдет, кто-то говорит о ранее. Но понятно, что ждать, что только весной будет нападение, не нужно. Они будут наносить удар сейчас по Соледару, потом по Бахмуту, и то, что мы наблюдаем в Запорожском направлении в районе Гуляйполя, также есть угроза", — отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на активность российской армии в Беларуси, где 16 января начнутся так называемые совместные учения с привлечением российской авиации. По его словам, на территории страны-сателлита РФ уже находится не менее 50 тысяч российских и белорусских военных.

"Туда перебросили вертолеты и самолеты, и также наступление откуда может быть, поэтому мы должны быть готовы всегда", — добавил Павел Жебривский.

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Эксперт также отметил, что российское военное руководство ускоренными темпами готовит мобилизованных, которыми насыщена вся линия фронта как под Соледаром-Бахмутом, так и в Запорожском направлении. Также могут подтянуть по Херсонскому направлению.

"Те 300 тысяч, которых они мобилизовали осенью прошлого года, они все больше и больше подтягиваются на передовую. Курс молодого бойца – это месяц, а по направлениям – гранатометчик, пулеметчик – еще два месяца, и за три месяца это уже подготовленные бойцы. И, если на первом этапе около 100-120 тысяч они бросили с подготовкой две-три недели, а то и меньше, на передовую, то половину они фактически уже подготовили почти три месяца", — заявил он.

Напомним, подразделения вооруженных сил Беларуси могут вступить в войну, развязанную РФ в Украине, не пересекая белорусско-украинскую границу. Сначала их могут отправить в Россию, а оттуда – на временно оккупированные территории Украины.

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