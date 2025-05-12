Угрожает ли безопасности Украины создание демилитаризованной зоны: военный эксперт рассказал

Угрожает ли безопасности Украины создание демилитаризованной зоны / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Идея создания демилитаризованных зон на линии фронта несет серьезные угрозы Украине, ведь Россия может воспользоваться паузой, чтобы неожиданно занять такую зону, пока украинские силы не успеют на это отреагировать.

Об этом в эфире ”КИЕВ24” заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, в конфликтах такой интенсивности пустоты не существует — любая территория, оставленная без контроля, рано или поздно будет кем-то заполнена. Даже присутствие миротворческих сил третьих стран не гарантирует безопасность, подчеркнул эксперт.

Реклама

Он привел пример Ливана, где израильская армия спокойно пересекала зоны под контролем миротворцев ООН без реакции с их стороны.

В случае Украины это создаст дополнительную опасность для прифронтовых городов, в частности, Никополя, Херсона и других населенных пунктов, которые уже постоянно находятся под обстрелами. К тому же, по словам Мусиенко, Россия не будет нести никакую ответственность за возможное нарушение договоренностей.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлогг заявил, что в Киеве предложили остановить боевые действия по существующей линии фронта и создать демилитаризованную зону шириной 30 километров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту идею, заявив, что официально Украине никто не предлагал идею о буферной зоне.

Реклама