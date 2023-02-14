Угрожает ли Киеву российское нападение: генерал Милли дал ответ

С приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину западные обозреватели начали предполагать, что российская сторона может предпринять очередную попытку захватить Киев, которую она уже пыталась осуществить в начале 2022 года.

В настоящее время американская сторона не видит признаков возможного нападения России на Киев.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Миллина пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Европейская правда".

"Всегда есть потенциальная угроза (Киеву), угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности РФ совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений (об этом)", – сказал Милли.

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С приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину западные обозреватели начали предполагать, что российская сторона может предпринять очередную попытку захватить Киев, которую она уже пыталась осуществить в начале 2022 года.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников поделился итогами заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, он "очень доволен" результатами. "Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины к победе. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – сказал он. Резников добавил, что участники "Рамштайна" отмечали скорость, своевременность и стабильность помощи.

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