Угрожает ли переизбрание Конгресса США уменьшением помощи Украине: что говорят американские политики

Будущее помощи США Украине может зависеть от того, кто будет контролировать Конгресс в 2023 году.

Ноябрьские промежуточные выборы определят, кто будет иметь большинство в каждой из палат Конгресса Соединенных Штатов. Это может оказать значительное влияние на ответ США на самую большую внешнеполитическую проблему, с которой сейчас сталкивается администрация Байдена – вторжение России в Украину.

Об этом пишет издание The New York Times.

В то время как общественность США все еще широко поддерживает Украину, а предусматривающие помощь законопроекты принимаются большинством голосов от обеих ведущих партий, активное меньшинство законодателей-республиканцев, при поддержке ряда влиятельных политиков-консерваторов, критикует федеральное правительство и заявляет, что тот тратит слишком много и может затягивать конфликт. Более того, несколько республиканцев заняли откровенно пророссийскую позицию.

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Издание пишет, что у Конгресса больше рычагов влияния на внутренние дела, чем на внешнюю политику, благодаря широким полномочиям президента как главнокомандующего. Но демократы готовятся к гораздо более сложной — и, как они боятся, более политизированной среде национальной безопасности, если республиканцы будут контролировать законодательные органы, председательство комитетов и финансовую власть.

Однако больше всего для администрации Байдена вызывает обеспокоенность перспектива того, что республиканцы могут замедлить поток денег и оружия в Украину, начавшийся с момента вторжения России в феврале.

В частности, Кевин Маккарти из Калифорнии, лидер меньшинства, заявил в прошлом месяце, что возглавляемая республиканцами палата представителей не захочет одобрить помощь Украине по "чистому чеку".

Отметим, что республиканцы также выступают против идеи демократов финансировать Украину за счет арестованных активов России.

Конгресс одобрил 60 миллиардов долларов помощи Украине с начала войны без четких условий. Но некоторые республиканцы, ободряемые известными консерваторами, такими как ведущий Fox News Такер Карлсон, все чаще подвергают сомнению цену американской помощи Украине.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки упрекнул Маккарти, заявив в прошлом месяце, что Соединенные Штаты должны сделать еще больше, чтобы поддержать Киев.

"Помощь США Украине не будет ни эффективна, ни политически устойчива без сильного контроля и механизмов подотчетности", — написали конгрессмен Майк Маккол и сенатор Джим Риш.

"Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины больше, чем все наши европейские союзники вместе взятые, и такое положение вещей никто не контролирует. Это глупо, и так больше продолжаться не может", — заявил накануне Джош Гоули, сенатор-республиканец от штата Миссури.

Как США помогают Украине

Накануне Соединенные Штаты выделили Украине 675 млн. долларов военной помощи. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Распорядился выделить 675 млн долларов военной помощи Украине и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран", — отметил он.

Вооруженные Силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона, уточнил Блинкен.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам пятой встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии отметил, что американский транш предусматривает поставки гаубиц, боеприпасов к артиллерии, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и другое оборудование.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября также заявил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

По данным Министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров.

Обзор зарубежной печати: поддержка Украины уменьшается среди республиканцев в Конгрессе США

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