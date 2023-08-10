Угрожает ли российский десант Одессе или другим городам: ответ ВМС ВСУ

В ВМС успокоили, что высадка морского десанта РФ пока невозможна.

Российские оккупанты не смогут высадить десант, поэтому угрозы одесскому побережью пока нет.

Об этом рассказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному".

Плетенчук признал, что в начале полномасштабного вторжения угроза высадки десанта была.

По его словам, флот России тогда действительно готовился к такой операции. РФ в начале вторжения держала в акватории Черного моря в составе Черноморского флота семь больших десантных кораблей. Еще шесть единиц они завели перед началом полномасштабного вторжения для участия в операции по высадке морского десанта.

"Как показала практика, эта операция, хоть и планировалась, но не имела успеха. В какой-то момент даже в Одессе на горизонте можно было увидеть эти большие десантные корабли", – отметил Плетенчук.

Численность корабельной группировки РФ

По данным ВМС Украины, численность российской корабельной группировки в Черном море уменьшается:

"Из тех 13 единиц (кораблей) сейчас несколько находятся в ремонте. "Оленегорский горняк" поврежден, и еще один в порту Бердянск был затоплен. То есть как минимум от 13 следует отнимать уже пять единиц".

Деокупация акватории

Плетенчук рассказал, что по состоянию на данный момент ВМС ВС Украины освободили акваторию общей площадью 25 тысяч квадратных километров.

"Украинская береговая артиллерия контролирует море более чем на 100 морских миль в глубину от побережья. Соответственно, провести эту операцию пока невозможно", – отметил он.

Также представитель ВМС добавил, что операции по высадке десанта никогда не происходят сами по себе. Они всегда сопровождаются сухопутной кампанией.

"Учитывая, что враг уже отброшен на левый берег Днепра — такая операция сейчас не имеет военной целесообразности и смысла", — подытожил представитель ВМС ВСУ.

Что делают десантные корабли РФ сейчас

Плетенчук отметил, что большие десантные корабли РФ пока не готовятся к операции по высадке, а перевозят гражданские автомобили в качестве паромной переправы через Керченский пролив.

Ранее капитан ВМС Степан Якимяк обратил внимание на недостатки в действиях российского флота.