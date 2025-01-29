Угрожает ли розыск ограниченно пригодным, которые не пройдут ВВК: в ТЦК ответили

Если человек не прошел ВВК, но повестку ему не присылали, статус в системе "Резерв+" останется без изменений.

Военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Однако если они не получат повестку на прохождение ВЛК до 5 февраля, они не будут объявлены в розыск.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

Что изменится после 5 февраля?

Если человек не прошел ВВК, но повестку ему не присылали, статус в системе "Резерв+" останется без изменений.

Если же ТЦК вручит повестку, а военнообязанный не выполнит ее требования, то в "Резерв+" появится статус "в розыске".

Как вручается повестка?

Важно следить за своими почтовыми сообщениями, ведь повестка может быть:

вручена лично,

отправлена по почте по адресу проживания или регистрации.

В Минобороны отмечают, что по недосмотру за почтой многие военнообязанные слишком поздно узнают о повестке. Поэтому советуют проверять почту во избежание недоразумений.

Напомним, что военнообязанные мужчины, в том числе и со статусом "ограниченно пригодные", обязаны до 5 февраля пройти повторную военно-врачебную комиссию, иначе им грозят штрафы.