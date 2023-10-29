Угрожает ли тотальный блэкаут зимой – нардеп сделал заявление

Народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что в Украине некоторые подстанции надежно защитили, зная, что именно туда Россия будет наносить удары, чтобы снова оставить украинцев без света.

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, по сравнению с прошлым годом сейчас энергетики поступали так, что во время воздушных атак в энергосистеме сохраняется баланс.

"Прошлый год был для нас не просто годом большого риска. У нас был один полноценный блэкаут, когда вся энергосистема легла. И это было обусловлено обстрелами подстанций, расположенных возле Хмельницкой атомной электростанции. Сработала автоматика на атомных электростанциях. Реакторы были переведены в охлажденное состояние. Тогда у нас состоялся блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а генерация автоматически отключилась", — отметил депутат.

Однако, по его словам, сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак Украина фактически делится на небольшие полуострова энергосистемы. Это позволяет балансировать. Если бы даже происходили аварийные отключения и блэкауты, они бы были в определенных регионах, а не по всей стране.

Он также добавил, что энергетики в этом году учитывают опыт прошлого года и уже знают все слабые и сильные места. В настоящее время активно проводятся работы по защите распределительных подстанций "Укрэнерго". Проектные решения были согласованы с Минобороны и Генштабом.

Как уточнил Нагорняк, "укрытия" разработали не для всей подстанции, а трансформаторов большой мощности, по которым обычно и целились российские оккупанты.

"Нашим подстанциям ракеты наносили меньше вреда, чем дроны. Ракета менее точная, поэтому она часто не попадала четко в цель. Но дроны нам наносили больше вреда. Россияне это хорошо знают, и они, по нашей информации, готовятся снова бить по подстанциям. Бить именно по трансформаторам большой мощности. Однако сегодня ведутся работы по защите этих трансформаторов", – резюмировал депутат.

Напомним, министр энергетики ответил, угрожают ли Украине блэкауты зимой.

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