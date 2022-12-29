Угрожает ли зимой наступление россиян на Запорожье: прогноз ISW

Оккупанты могут занять оборонную позицию или продолжать агрессивные атаки.

Вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области зимой низкая. Оккупанты создают оборону от наступательных операций ВСУ.

Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Высокопоставленный украинский военный представитель заявил, что нет никаких признаков того, что российские силы в Запорожской области формируют ударные группы, невзирая на некоторые ротации и развертывания там.

"Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил 27 декабря, что украинские войска будут осуществлять наступление в Запорожской области, но из-за непогоды наступление неизбежно", — пишут эксперты.

По словам аналитиков, недавние усилия российских минеров и строительство укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают, что российские войска не стремятся наступать там.

Ранее стало известно, что на оккупированной части Запорожской области российские оккупанты массово покидают места несения службы.

Российский эксперт Сергей Грабский считает, что на линии фронта пока нет таких направлений, которые вызывали бы серьезную обеспокоенность.

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