Угрожает "мобилизация": власти призвали жителей Мариуполя не участвовать в псевдореферендуме

Городской совет призвал жителей временно оккупированного Мариуполя не участвовать в "референдуме" российских оккупантов о присоединении к РФ. Ведь личные данные горожан могут быть использованы для "мобилизации" в войска захватчиков.

В мэрии также напомнили, что в Украине за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета 21 сентября.

"Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все действующие нормы демократического и международного права", — говорится в заявлении.

В мэрии подчеркнули, что результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь – это Украина, был, есть и будет.

"Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации", — отметили в горсовете.

Напомним, российские оккупанты собираются присоединить захваченные населенные пункты Николаевской области к Херсонской и провести там "референдумы".

Украина ответит оружием на псевдореферендумы России и будет освобождать свои территории

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