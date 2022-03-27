Угрожает радиацией Украине, Беларуси и странам Европы: в районе ЧАЭС из-за оккупации не могут ликвидировать лесные пожары

Угрожает радиацией Украине, Беларуси и странам Европы: в районе ЧАЭС из-за оккупации не могут ликвидировать лесные пожары

Катастрофические последствия могут быть не только для Украины, но и всего мира.

В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий российских захватчиков зафиксировали 31 пожар, занимающий более 10 тысяч гектаров лесов. Из-за невозможности ликвидировать огонь существует риск повышения уровня радиоактивного загрязнения воздуха.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По словам обмудсмена, контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками. Она добавила, что в результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это чревато радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

"Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь за собой сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время. Пламями могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны ", – написала Денисова.

Украинская омбудсмен обращается в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.

"Предупредить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности", — призывает Денисова.

Напомним, 24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находился в заложниках. Кроме того, 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить.