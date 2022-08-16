Угрожает смертная казнь: власть "ДНР" устроила судилище над иностранными легионерами

Марионеточные власти "ДНР" выдвинули "обвинение" пяти бойцам, воевавшим за Украину. Среди них британцы, хорват и швед. Трем из них грозит смерть.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

Поддерживаемый Россией сепаратистский суд в восточноукраинском Донецке обвинил пятерых иностранных граждан, принимавших участие в борьбе против оккупантов в Украине, в найме.

Британцу Джону Хардингу, хорвату Вьекославу Пребегу и гражданину Швеции Матиасу Густафссону, захваченным в портовом городе Мариуполь и его окрестностях, грозит возможный смертный приговор.

Еще двум британцам, Дилану Хили и Эндрю Хиллу, также выдвинули обвинения, но им не грозит смертная казнь. Все пятеро обвиняемых свою вину по предъявленным обвинениям не признали.

По словам судьи, судебный процесс возобновится в начале октября.

"Хорватия отклоняет обвинение и не считает его обоснованным и законным, поскольку оно противоречит международному праву и международным конвенциям по обращению с удерживаемыми гражданскими лицами и военнопленными", — заявили в Министерстве иностранных дел Хорватии.

Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на запрос о комментариях.

Напомним, так называемые Донецкие власти в июне приговорили к смертной казни двух британцев и одного гражданина Марокко, захваченных в боевых действиях вместе с украинскими войсками против России по обвинению в попытке насильственного захвата власти и наймании.

Иностранные правительства отказались вести переговоры с Донецкой Народной Республикой, одним из двух поддерживаемых Россией образований, контролировавших части Донбасса на востоке Украины с 2014 года, ссылаясь на ее международно признанный статус как части Украины.

Также защитник "Азовстали" с позывным "Торк", участвовавший в героической обороне Мариуполя, был освобожден во время обмена пленными 29 июня. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе боец получил тяжелое ранение. Историю защитника "Азовстали" читайте по ссылке.

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