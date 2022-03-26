Угрожает увеличением потерь и активизирует противника: в Минобороны объяснили, почему не следует разглашать информацию о военной помощи

Угрожает увеличением потерь и активизирует противника: в Минобороны объяснили, почему не следует разглашать информацию о военной помощи

Если эту информацию подают до подачи официального Генерального штаба, за это будет наступать уголовная ответственность.

Распространение информации о военной помощи Украине от иностранных партнеров дает врагу возможность корректировать свои действия.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона, пишет Укринформ.

"У нас было уже несколько досадных фактов, когда люди на радостях, из благодарности той или иной стране пытались написать о том, что готовится помощь вот такая-то, что Украине предоставят такое-то оружие или такую амуницию, и потом из-за враждебных действий русского федерации у нас срывались контракты и поставки, и поэтому в условиях войны мы сегодня стараемся минимизировать утечку информации о том, какая помощь нам оказывается, кроме того, что нам препятствуют в заключении этих контрактов и в поставке самой помощи, что позволяет врагу корректировать свои действия", – подчеркнула замминистра.

В соответствии с законом, принятым Верховной Радой, за распространение несанкционированной информации о международной военной помощи, а также за обнародование к официальному сообщению Генерального штаба ВСУ информации о передвижении, местонахождении, боевых действиях украинских войск введена уголовная ответственность.

"Верховная Рада проголосовала за закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о передвижении, местонахождении украинских войск, о боевых действиях, о том, например, что занят какой-то рубеж, но войска там не закрепились. Если эту информацию подают до того, как подал официально Генеральный штаб, за это будет наступать уголовная ответственность", – пояснила Маляр.

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Мол, есть примеры, в частности, по Киевской области, когда очевидцы изложили информацию, но это была незавершенная оборонная операция, "и на самом деле это чревато увеличением потерь личного состава и активизирует чрезмерно противника".

"Поэтому мы должны все понимать, что о продолжающихся сейчас боевых действиях нельзя говорить, пока не обнародует Генеральный штаб. Как бы нам ни хотелось эти промежуточные победы всем вместе озвучить и радоваться им", — резюмировала замминистра обороны.

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