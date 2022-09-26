Угрожает ядерными ударами, потому что потерял репутацию даже внутри РФ – Климкин о Путине

Когда режима больше не боятся, то это начало его конца - отметил Павел Климкин.

Протесты против мобилизации в РФ пока меньше, чем Украине хотелось бы. Но они очень важны.

Путина начинают не бояться внутри страны, даже жгут его портреты. Он потерял репутацию сильного и непобедимого. Сначала в мире, снаружи, а теперь и внутри.

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Именно поэтому он и угрожает ядерными ударами. Не для того чтобы получить военное преимущество, это невозможно, для этого не нужно быть даже военным экспертом. Сегодня Путин сказал, что хочет, чтобы Россию уважали. Имея в виду: его и Россию. Применить ядерное оружие, чтобы вернуть себе навсегда утраченное уважение – именно с таким режимом мы имеем дело", – подчеркнул он.

Но когда, по словам Климкина, режима больше не боятся, то это начало его конца.

"Так было со всеми империями и режимами. А если российский режим применит ядерное оружие, то во всех учебниках будет через запятую с Гитлером, только на первом месте", — подытожил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями: либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и него самого, либо передать Украине ядерное оружие.

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