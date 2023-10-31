Угрожала концлагерями и пленом: СБУ сообщила о подозрении путинистке-певице Чичериной

Она столько раз нарушила закон Украины, что проведет за решеткой всю жизнь.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российской певице Чичериной, угрожавшей украинцам сибирскими концлагерями. Для этого на своем ютюб-канале она публиковала обращение, где призвала ВСУ сдаться в плен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, в своем блоге путинистка угрожала украинским защитникам заключения в российских концлагерях в Сибири. Впоследствии это видео "подхватили" центральные пропагандисты Кремля и телеграмм-каналы так называемых "Л/ДНР".

“Также после теракта агрессора в Еленовке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины. Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России”, — рассказали в СБУ.

Правоохранители сообщили ей о подозрении сразу по четырем статьям УК Украины. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 22-летняя украинка, которая "хочет воевать за Россию", получила пожизненное заключение.

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