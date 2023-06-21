Угрожают государственной безопасности: СБУ предоставила перечень российских партий, поддерживающих войну

С этими российскими силами запрещено сотрудничать украинским партиям, организациям и фондам.

Служба безопасности Украины показала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Среди них "Единая Россия".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих государственной безопасности Украины. В список вошли пять политсил и восемь общественных организаций.

"Установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", — рассказали в СБУ.

В список вошли:

Политическая партия "Единая россия".

Политическая партия "Справедливая россия – патриоты – за правду".

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России".

Политическая партия "Новые люди".

Политическая партия "Коммунистическая партия русской федерации".

публичная организация “Молодая гвардия единой россии”.

Добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства".

Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".

Общественная организация "российский союз молодежи".

Общественное движение "общероссийский народный фронт".

Благотворительный фонд "Добро и дело".

Общественная организация “Русская ассоциация защиты религиозной свободы”.

“Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений России на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам”, — заявили в СБУ.

Напомним, что Британия предоставит военную помощь Украине в размере 3 млрд долларов

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