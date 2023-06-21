Угрожают государственной безопасности: СБУ предоставила перечень российских партий, поддерживающих войну

С этими российскими силами запрещено сотрудничать украинским партиям, организациям и фондам.
Служба безопасности Украины показала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Среди них "Единая Россия".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих государственной безопасности Украины. В список вошли пять политсил и восемь общественных организаций.
"Установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", — рассказали в СБУ.
В список вошли:
- Политическая партия "Единая россия".
- Политическая партия "Справедливая россия – патриоты – за правду".
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России".
- Политическая партия "Новые люди".
- Политическая партия "Коммунистическая партия русской федерации".
- публичная организация “Молодая гвардия единой россии”.
- Добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства".
- Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".
- Общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".
- Общественная организация "российский союз молодежи".
- Общественное движение "общероссийский народный фронт".
- Благотворительный фонд "Добро и дело".
- Общественная организация “Русская ассоциация защиты религиозной свободы”.
“Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений России на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам”, — заявили в СБУ.
Напомним, что Британия предоставит военную помощь Украине в размере 3 млрд долларов
Читайте также: