Угрожают Киевщине российские КАБы: эксперт дал окончательный ответ

Недавно народный депутат Василий Мокан в интервью одному из YouTube-каналов заявил, что российские управляемые авиабомбы (КАБы) могут представлять опасность для Киевщины. По его словам, оккупанты якобы уже попали КАБом по Одессе, а это может свидетельствовать о постоянном совершенствовании этого оружия и увеличении дальности его полета.

Это утверждение поставило под сомнение основатель компании First Contact, производителя дронов, Валерий Боровик.

Он подчеркнул, что КАБ — это не ракета, а бомба с дополнительными крыльями и двигателем, имеющая ограниченный радиус действия.

«Это оружие не может преодолеть 500–600 км. Максимум — около 200 км. Они совершенствуют КАБ, но физику не обманешь», — объяснил эксперт.

По его словам, КАБы могут долетать до объектов на юге Украины, но не представляют реальной опасности для Киева или центральных регионов.

Боровик отметил, что длительные удары по целям на большом расстоянии россияне наносят не КАБами, а ракетами или беспилотниками. Именно эти виды вооружения представляют большую угрозу украинской столице.

«Если когда-нибудь появится оружие, способное долетать до Киева, то это будет уже не КАБ. Мы видим дроны, ракеты, баллистику — вот это настоящая опасность», — добавил он.

Несмотря на слухи, угроза ударов КАБами по Киеву отсутствует. В то же время эксперты подчеркивают, что Россия продолжает совершенствовать свои средства поражения, поэтому система ПВО должна постоянно усиливаться.

Украинцев призывают не поддаваться паническим сообщениям и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, глава Центра радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов отметил, что так называемые реактивные КАБы, собственно, являются дешевым аналогом крылатой ракеты или реактивного «Шахеда», которыми столицу атакуют уже четвертый год.

«То, что недавно долетело до Полтавы — это не тот КАБ весом до 3 тыс. кг, который противник массово бросает по фронтам и наносит нам большой вред», — отметил он.

По его словам, боевая часть этой бомбы весит около 100 кг, и хотя этот КАБ действительно может преодолевать расстояние 120–180 км, он не нанесет такого ущерба, как «фронтовый».