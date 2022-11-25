Угрожают ли Украине новые масштабные ракетные удары: прогноз ISW

Российские оккупанты существенно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, скорее всего, в ближайшее время смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные испытывают проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия. Они допускают, что в этой связи Россия существенно нагрузила имеющиеся возможности своей военной промышленности в производстве этих ракет.

"Истощение арсенала высокоточных ракет российской армии, скорее всего, не позволит ей наносить ракетные удары в высоких темпах", — отметили в ISW.

Напомним, Россия 23 ноября нанесла очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, некоторые ракеты попали в жилые дома. Атака оккупантов унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения. В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления. Из-за российских обстрелов в Украине отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Эксперты отмечают, что обстрелы проходят в рамках реализации "террористического плана" и не имеют военной целесообразности. Также они делают прогнозы по срокам последующих ракетных атак России и находящихся в самой большой опасности городов Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на канале "Freeдом" заявил, что единственная цель России – геноцид.

"Они с точки зрения своих военных возможностей, безусловно, проигрывают войну. Это очевидно — по всем направлениям, кроме Бахмутского, они держат оборону. С военной точки зрения, они имеют только один ресурс — крылатые ракеты. Они прямо заявляют, что будут бить не по военным целях… Сегодня они намеренно, анонсируя это, наносят удары исключительно по гражданскому населению", — подчеркнул он.

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, "сосредоточение ракет для массированного ракетного удара свидетельствует, что этих ракет осталось немного".

"Скорее всего, их свозят со всех уголков Российской Федерации. Их собирают по всем складам, где они еще есть. С этим связано то, что они накапливают какое-то количество ракет, а затем наносят удар. 15-16 ноября был массированный удар — более 100 ракет за два дня выпущено. Прошла ровно неделя, они смогли собрать", — подчеркнул эксперт.

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