Угрожают оружием, забирают документы и заставляют садиться в автобусы: СБУ расследует принудительный вывоз украинцев в РФ

Угрожают оружием, забирают документы и заставляют садиться в автобусы: СБУ расследует принудительный вывоз украинцев в РФ

По данным ведомства, в РФ были принудительно вывезены несколько десятков тысяч человек из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса.

СБУ расследует принудительный вывоз российскими оккупантами жителей Мариуполя в РФ.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, в Донецкой и Луганской областях СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч человек из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса.

"Рашисты, в ультимативной форме и угрожая оружием, заставляют украинцев садиться в автобусы, забирают документы и вывозят из Украины", — отметил Дехтяренко.

Кроме того, в Волынской области контрразведка СБУ схватила российского диверсанта и изъяла у него средства поражения.

В Киеве СБУ задержала агента вражеской спецслужбы, собиравшего информацию об одной из нефтебаз на Киевщине, которая пока не используется.

Также в Днепропетровской области СБУ провела спецоперацию и вывезла со временно оккупированной территории Донбасса пропагандиста, делавшего сюжеты по заказу спецслужб РФ.

А в Черновицкой области СБУ задержала злоумышленников, предлагавших мужчинам призывного возраста нелегально попасть в страны ЕС за взятку в 4500 дол.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 марта выступил с обращением перед парламентом Дании. Среди прочего он перечислил преступления, совершаемые страной-агрессом на украинских землях. Президент Украины призвал на уровне Евросоюза поднять вопрос о солидарности в защите свободы и человечности.

Украина требует списки наших граждан, которые Россия незаконно вывезла на свои территории

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