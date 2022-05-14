Угрожают развести с детьми: оккупанты в Мариуполе готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества

Угрожают развести с детьми: оккупанты в Мариуполе готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества

Российские оккупанты готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, которых принудительно депортировали в Россию и Донецк.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, из-за угрозы разлучить с детьми навсегда, родителей заставляют записывать видео обращения, где они якобы будут "свидетельствовать", что разлучили родителей и детей сами бойцы "Азова" и военные "националисты" Украины.

“И что именно украинские военные воспрепятствовали соединению семей, в частности родителей с детьми, которые находились в больницах. После таких роликов россияне планируют "вторую серию", где они "нашли и вернули" детей родителям для усиления информационно-психологического эффекта. Обращаем внимание, что подобное является прямым злоупотреблением и еще одним военным преступлением России. Родители детей находятся до сих пор в оккупированном Мариупольском районе, поэтому нет возможности противодействовать оккупанту в психологическом давлении”, — отметил Петр Андрющенко.

Он также добавил, что гражданам нельзя верить подобным обращениям — они сделаны под шантажом и принуждением.

Напомним, что Российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области.

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