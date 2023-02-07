Угрожают захватить Одессу: в ВСУ оценили угрозу наступления оккупантов на юге

В захват Одессы и юга уже не верят даже самые яростные адепты "русского мира".

Российские пропагандисты угрожают, что захватят всю территорию юга, а потом будет "битва за Одессу".

Бравадные заявления опупантов прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает FREEДОМ.

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"О том, что будет битва за Одессу, было объявлено еще 24 февраля 2022 года, когда диктатор объявил о своих намерениях. В принципе, в течение всего времени полномасштабного вторжения враг не отказывался от приоритетов, направленных на южные регионы. Мы понимаем, что это тоже является его зоной интереса, но в то же время результативность работы, проведенной Силами обороны юга за этот уже практически год полномасштабного вторжения, серьезно пошатнула веру в то, что это уже так обязательно случится. Даже у самых яростных адептов "русского мира", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что информационный фронт имеет очень большую силу, влияние на психику людей, на умы населения. Поэтому РФ просто пытается запугать украинцев, продвигая такую дезинформацию.

Контрдиверсионная работа на юге

Также она рассказала, что украинские защитники продолжают контрдиверсионную работу, начатую еще задолго до полномасштабного вторжения.

"К сожалению, враг пытается, продолжает свои попытки вербовать людей, которые, возможно, ждали "русского мира" и имеют определенные склонности к этой идеологии. Однако Силы обороны в сотрудничестве с Силами безопасности ведут достаточно эффективную контрдиверсионную работу, и результаты мы не скрываем, демонстрируем их, чтобы было ясно, что эта работа имеет противодействие", — подытожила Наталья Гуменюк.

Ранее Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили два катера и две диверсионно-разведывательные группы оккупантов на юге Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов оценил в процентах вероятность оккупации Днепра.