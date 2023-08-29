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"Угрожают заключением": в Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию — Генштаб

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Угрожают заключением": в Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию — Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию / Фото: УНИАН

Из-за отказа оформить российский паспорт оккупанты проводят рейды помещением.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по помещениям, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией", — идет 29 августа.

Напомним, есть информация, что в Чаплинке Херсонской области захватническая администрация заявила об обязательном получении паспорта РФ до 1 сентября. В случае невыполнения россияне угрожают конфисковать у местного населения недвижимое имущество.

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Дата публикации
Просмотры
203
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