Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга — Подоляк

Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга — Подоляк

По мнению советника руководителя Офиса президента, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.

Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга...", — отметил он.

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По мнению Подоляка, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.

"Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", — подчеркнул советник главы ОП.

Как сообщила пресс-служба президента Финляндии, сегодня он провел разговор с президентом РФ, во время которого заявил, что Финляндия вскоре подаст заявку на членство в НАТО.

Президент Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО является ошибкой.

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