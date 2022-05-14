Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга — Подоляк

По мнению советника руководителя Офиса президента, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.
Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга...", — отметил он.
По мнению Подоляка, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.
"Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", — подчеркнул советник главы ОП.
Как сообщила пресс-служба президента Финляндии, сегодня он провел разговор с президентом РФ, во время которого заявил, что Финляндия вскоре подаст заявку на членство в НАТО.
Президент Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО является ошибкой.
Читайте также: