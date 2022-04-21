"Угрозы нет": Пентагон отреагировал на испытание РФ новой межконтинентальной ракеты

В Пентагоне знали об испытаниях баллистической ракеты по России и не видят в этом угрозы.

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по помощи Украине.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, пишет CNN.

"Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету. Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов. Штатов или их союзников. Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", — отметила Псаки.

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Ранее стало известно, что российское Минобороны сообщило, что на космодроме "Плесецк" оккупанты произвели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Российские оккупанты уточнили, что это первый запуск ракеты.

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