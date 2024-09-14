Угрозы от России растут: начальник генштаба Чехии заявил, что НАТО должно обеспечить соответствующее противодействие

Начальник Генштаба чешской армии отметил, что угрозы, стоящие перед союзниками, становятся все сложнее.

Угрозы от России становятся больше, поэтому НАТО должно обеспечить соответствующее противодействие.

Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал-лейтенант Карел Ржегка на открытии в Праге ежегодного выездного заседания Военного комитета НАТО, сообщает Укринформ.

"Одним из главных вызовов, стоящих перед нами, является российская агрессия против Украины. Для Украины это война за выживание. Но это также борьба за принципы демократии, суверенитета и территориальной целостности, для защиты которых существует НАТО... Предоставление Украине всей необходимой военной помощи, как в виде тренировки военнослужащих, так и в поставках военного оборудования, является для нас императивом. Поддерживая Украину, мы также усиливаем наше единство и сдерживаем российскую угрозу", – сказал чешский генерал.

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Карел Ржегка отметил, что Россия проявляет активность не только на конвенционном поле боя. В савязи с этим генерал упомянул о гибели двух граждан Чехии при подрыве состава боеприпасов в 2014 году. Кроме того, Россия все шире использует гибридные тактики, кибератаки, кампании дезинформации, а также кинетические акты насилия. Все эти действия направлены на то, чтобы посеять страх и подорвать единство демократических обществ, подчеркнул чешский генерал.

Начальник Генерального штаба чешской армии отметил, что угрозы, стоящие перед союзниками, становятся все более сложными. Именно поэтому Североатлантический союз должен обеспечить широкий подход к противодействию им, что предполагает интеграцию конвенционных военных возможностей с кибербезопасностью и гражданско-военным сотрудничеством.

"Мы должны обеспечить, чтобы наши вооруженные силы, институты и гражданское общество были готовы противостоять этому сочетанию физической, цифровой и когнитивной войны", — подчеркнул генерал Ржегка.

Карел Ржегка отметил, что Чехия извлекла важные уроки по российской агрессии против Украины, пересмотрела стратегические оборонные планы.

"Мы уточнили наше видение будущих военных угроз, ускорили модернизацию наших вооруженных сил. Наше понимание уроков, которые нам дала Украина – мы должны быть устойчивыми, подготовленными, решительными и думать заранее", – добавил военный руководитель.

Напомним, Путин хочет посетить страну НАТО в сопровождении российских истребителей, потому что боится Украины.

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