"Угрозы со стороны НАТО": в Беларуси назвали причины размещения ядерного оружия РФ

В Беларуси говорят, что размещение российского ядерного оружия якобы не противоречит международным договорам.

В Беларуси отреагировали на заявления России о ядерном размещении в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

В сообщении говорится, что размещение российского ядерного оружия якобы не противоречит международным договорам. Кроме того, Минск снова пожаловался на "угрозы" со стороны НАТО.

"Беларусь в последние годы "испытывает беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО и ЕС", — говорится в сообщении.

Также в МИДе добавляют, что "вмешательство во внутренние дела" сопровождалось наращиванием военного потенциала в соседних странах.

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"Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности. Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.

Кроме того, у Лукашенко утверждают, что это якобы не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог", — оправдываются в МИД.

Ядерный шантаж России

Президент России Владимир Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – так же, как США это делают на территории стран-союзников.

Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники.