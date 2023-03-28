"Угрозы со стороны НАТО": в Беларуси назвали причины размещения ядерного оружия РФ

В Беларуси говорят, что размещение российского ядерного оружия якобы не противоречит международным договорам.
В Беларуси отреагировали на заявления России о ядерном размещении в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.
В сообщении говорится, что размещение российского ядерного оружия якобы не противоречит международным договорам. Кроме того, Минск снова пожаловался на "угрозы" со стороны НАТО.
"Беларусь в последние годы "испытывает беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО и ЕС", — говорится в сообщении.
Также в МИДе добавляют, что "вмешательство во внутренние дела" сопровождалось наращиванием военного потенциала в соседних странах.
"Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности. Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.
Кроме того, у Лукашенко утверждают, что это якобы не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог", — оправдываются в МИД.
Ядерный шантаж России
Президент России Владимир Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – так же, как США это делают на территории стран-союзников.
Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники.
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