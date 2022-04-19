Угрозы ударов в Николаевской области и психологическое давление врага на Херсонщине: какая ситуация на юге Украины

Угрозы ударов в Николаевской области и психологическое давление врага на Херсонщине: какая ситуация на юге Украины

Почти часовой штурм врагом украинских позиций в районе Александровки успеха не имел.

В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Сложная ситуация с водоснабжением разрешается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и грязную пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по украинским позициям и по населенным пунктам с мирным населением.

Почти часовой штурм российскими войсками украинских позиций в районе Александровки успеха не имел. Враг отступил на восстановление сил.

По результатам эффективных поражений украинскими войсками вражеских сил уничтожены 28 россиян и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений к разоблачению и прекращению диверсионной деятельности.

"Благодарны всем гражданам за сознательную проукраинскую позицию, твердую веру в нашу победу и единство в борьбе. Итого победим!", — говорится в сообщении.

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