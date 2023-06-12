Угрозы взорвать Киевскую ГЭС: готова ли Украина к возможному теракту

Как Украина готова к возможному подрыву Киевской ГЭС, рассказал заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк.

Об этом шла речь во время эксклюзивного интервью генерала Павлюка журналисту ТСН.Неделю Андрею Цаплиенко.

"Мы, в принципе, сделали все, что возможно. Понимая еще с прошлого года, когда большая угроза была группировкой Сил и средств обороны Киева, мы не исключали такой факт", — сообщил Павлюк.

По его словам, средства ПВО сосредоточены на этом направлении.

"Соответствующий маневр сил и средств был по необходимости. Но расчетное количество потребности элементов впечатления это как минимум до ядерного взрыва для того, чтобы уничтожить или подрыв, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такое поражение", – отметил генерал.

Напомним, что после подрыва Каховской плотины полицейские тщательно охраняют другой стратегический объект на территории Киевской области.

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