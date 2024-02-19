Уход ВСУ из Авдеевки: что сейчас происходит в городе и продолжает ли РФ дальше наступление

Украинские военные находятся в устойчивой обороне возле Авдеевки. Между тем оккупанты продолжают наступательные действия, впрочем, они уже не так интенсивны, как во время взятия города.

Об этом рассказал пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарфона в понедельник, 19 февраля.

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"Враг продолжает наступательные действия, однако это нельзя сравнивать даже близко с тем, что было в самом городе. Поэтому наступательные действия характера можно сказать обычного, то есть возможно с ними работать, какой-то критической ситуации сейчас уже нет. Фронт стабилизировался и мы зашли в свою зону ответственности", — сказал он.

По его словам, сейчас уменьшился уровень применения врагом авиации и штурмов, потому что украинские силы оказали серьезное "огневое влияние на врага во время обороны города".

"Сейчас враг еще не пришел в себя с точки зрения инженерной составляющей, разведки. Надо ему овладеть новыми позициями. Я думаю, что еще рано говорить. Надо отметить, что мы нанесли достаточно серьезное огненное влияние на врага во время обороны города. По факту, две бригады уже были в небоеготовности. Соответственно, думаю, что это серьезно повлияло на них. Но делать выводы, насколько долго повлияло и насколько долго восстанавливаться, рано", — подчеркнул он.

Бородин добавил, что оккупанты продолжают штурм бронетехникой дальше, но не массово, как было в Авдеевке.

"Тогда было ощутимо, что им безразлично на цену взятия. Они бросали все, что могли, сейчас это делают осторожнее, общевоенными наступательными действиями, без фанатизма", — подытожил он.

Напомним, по данным Deepstate, кафиры расстреляли пленных украинских военных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

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