Уход ВСУ из Северска: эксперт объяснил, какие последствия ждут Донбасса

Силы обороны Украины покинули Северск, и военный эксперт Роман Свитан предупреждает об усилении угрозы Славянской агломерации.

ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины покинули Северск в Донецкой области, и ныне ключевой задачей является сдерживание дальнейшего наступления российских войск на этом направлении, чтобы не допустить обострения ситуации для Славянска.

Об этом в комментарии 24 канала заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, уход из Северска в перспективе усугубляет угрозу Славянску, поскольку с восточного направления позиции украинских сил пока выглядят сложнее, чем с севера, где врага сдерживают в районе Лимана.

Какое развитие событий возможно дальше

Свитан отметил, что российские войска уже несколько лет пытаются продвинуться от Лисичанска в направлении Славянска. Долгое время Силы обороны успешно сдерживали противника близ Белогоровки, однако в этом году ситуация на этом участке фронта заметно усложнилась.

Он подчеркнул, что украинские войска не будут удерживать позиции в условиях угрозы окружения, поэтому уход на новые рубежи вынужденный и тактически обоснованный решение. В то же время, по словам эксперта, сейчас необходимы серьезные меры по остановке врага.

"Если продвижение не удастся сдержать, проблемы возникнут уже для Славянска. В таком случае придется готовиться к эвакуации гражданского населения – а это десятки тысяч человек из агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка", – подытожил Свитан.

Ранее сообщалось, что из-за значительного численного преимущества противника в живой силе и технике украинские подразделения отошли из населенного пункта Северск на Донетчине с целью сохранения личного состава и боеспособности.

