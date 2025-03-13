Уход ВСУ из Суджи может быть одним из требований США – предположение эксперта

Алексей Гетьман предположил, что США могли поставить такое предложение о выходе ВСУ из Суджи, чтобы задобрить Путина.

Уход ВСУ из Суджи Курской области может быть одним из требований партнеров из США для дальнейших переговоров с Кремлем.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передают "Новости".

"Я не знаю, почему им это нужно. Может для того, чтобы как-то задобрить Путина, чтобы показать, что они вроде бы двигаются ему (Путину, – Ред.) навстречу для того, чтобы он тоже сделал какие-то встречные шаги", – предположил эксперт.

Он заверил, что украинские силы действуют в соответствии с военными и политическими целями, удерживая контроль над необходимыми участками для сдерживания российских войск. Эксперт утверждает, что даже если ВСУ придется отойти с Суджи, большой трагедии в этом нет.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Курской области и Сумской области.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне захватили Суджу в Курской области.

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