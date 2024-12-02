Ухудшается ситуация: генерал-лейтенант ВСУ рассказал, отказался ли враг от захвата Покровска

Захватили Угледар, захватывают сейчас Курахово.
Российская армия не отказалась от плана захватить Покровск в Донецкой области, она перегруппировалась и с юга пытается достичь цели.
Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.
Он отметил, что около половины боев между оккупантами и Силами обороны Украины идут сейчас именно на Кураховском и Покровском направлениях Донетчины.
Это свидетельствует о том, что противник нацелен на захват Покровского района обороны.
Он отметил, что фронтальное наступление на Покровск, которое осуществлялось россиянами в течение двух месяцев, не удалось — Силы обороны устояли, поэтому противник изменил направление главного удара.
"Противник от плана не отказался, перегруппировался и с юга реализует все-таки такие действия. Захватили Угледар, захватывают сейчас Курахово. Это не значит, что бои в направлении Покровска останавливаются – они продолжаются”, – рассказал Романенко.
В то же время, он добавил, что сил врагу там не хватает для того, чтобы на всех фронтах наступать одновременно — большие потери в технике и живой силе, поэтому он сосредотачивает свои войска на главных направлениях.
Романенко подчеркнул, что враг пытается еще больше нарастить преимущество в живой силе и технике — "в разы на отдельных направлениях".
“Ухудшается ситуация непосредственно в отношении Курахово. Однако на этом направлении главное [для врага] — все-таки захват Покровска, на что они и нацелены", — добавил Игорь Романенко.
Напомним, после захвата Угледара россияне не прекращают наступление на Донетчине. Аналитика британской разведки свидетельствует, что враг наступает в тылу украинской обороны и угрожает основным логистическим путям.
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