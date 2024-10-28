Военный эксперт рассказал, повлияет ли зима на наступление россиян

Ситуация в Донецкой области остается сложной, но ухудшение погодных условий и осеннее бездорожье вряд ли сдержат наступательные действия российских войск. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном материале ТСН.

"Этого не будет, они не остановятся. Никогда еще погодные условия не останавливали российских окупантов. Вспомним, когда произошла катализация наступательных действий на Бахмут. Как раз в наиболее неблагоприятные погодные условия — конец осени и начало зимы 2022 года. Когда произошла волна наступления на Авдеевку? В октябре 2023 и продолжалась в течение всей зимы 2024 года. Так же будет и сейчас – они не остановятся», – подчеркнул военный эксперт.

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Также Коваленко отметил, что среднемесячные человеческие потери врага состовляют около 35 тысяч. В то же время Россия мобилизирует около 35-40 тысяч человек в месяц.

"Из количества потерь большинство — ранены. Около 20 — 30% легкораненые, которые в течение месяца возвращаются в состав подразделения. Поэтому каждый месяц у них есть плюс в мобилизационном ресурсе. Зачем им останавливаться, если они полностью обеспечены людьми, а тут еще и "северокорейские Рембо" подъедут", – объяснил Александр Коваленко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ГОТОВИТЬСЯ НУЖНО УЖЕ!" Россияне попрут на ЕЩЕ ОДНУ ОБЛАСТЬ! Рембо из КНДР уже на войне!"

Напомним, что Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в войне в Украине. РФ может задействовать северокорейских солдат на Курщине.