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Военный эксперт рассказал, повлияет ли зима на наступление россиян

Военный эксперт рассказал, повлияет ли зима на наступление россиян

Военный эксперт Александр Коваленко

Оккупанты ежемесячно несут значительные потери, но все еще имеют человеческий ресурс для продолжения наступательных действий.

Ситуация в Донецкой области остается сложной, но ухудшение погодных условий и осеннее бездорожье вряд ли сдержат наступательные действия российских войск. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном материале ТСН.

"Этого не будет, они не остановятся. Никогда еще погодные условия не останавливали российских окупантов. Вспомним, когда произошла катализация наступательных действий на Бахмут. Как раз в наиболее неблагоприятные погодные условия — конец осени и начало зимы 2022 года. Когда произошла волна наступления на Авдеевку? В октябре 2023 и продолжалась в течение всей зимы 2024 года. Так же будет и сейчас – они не остановятся», – подчеркнул военный эксперт.

Также Коваленко отметил, что среднемесячные человеческие потери врага состовляют около 35 тысяч. В то же время Россия мобилизирует около 35-40 тысяч человек в месяц.

"Из количества потерь большинство — ранены. Около 20 — 30% легкораненые, которые в течение месяца возвращаются в состав подразделения. Поэтому каждый месяц у них есть плюс в мобилизационном ресурсе. Зачем им останавливаться, если они полностью обеспечены людьми, а тут еще и "северокорейские Рембо" подъедут", – объяснил Александр Коваленко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ГОТОВИТЬСЯ НУЖНО УЖЕ!" Россияне попрут на ЕЩЕ ОДНУ ОБЛАСТЬ! Рембо из КНДР уже на войне!"

Напомним, что Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в войне в Украине. РФ может задействовать северокорейских солдат на Курщине.

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